"Читайте по губам": что говорил Путин за годы президентства

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Выборы президента РФ состоятся в 2018 году. Этот пост последние пять лет занимает Владимир Путин, за эти годы не раз ярко и хлестко высказывавшийся на самые различные темы.

Президент красочно говорил о внешней политике, отношениях с Западом, безопасности страны, внутрироссийских делах и рассказывал о своем досуге и семье, друзьях, литературе и философии.

Самые яркие высказывания Путина за последние пять лет — в подборке РИА Новости.

2012

Путин в начале своего третьего срока в 2012 году чаще говорил о безопасности внешней и внутренней, высказывал отношение к акции панк-группы и жестко отвечал на поучения со стороны США.

НАТО как грибы

В начале июня 2012 года Путин посещал Париж для переговоров с президентом Франции, один из вопросов касался планов по размещению европейского сегмента ПРО США. "И НАТО расширяется, на восток движется, и базы вокруг нас растут как грибы. Послушайте, просто заявления о том, что "не бойтесь, мы вам обещаем, что ничего не будет" — в современном мире этого явно недостаточно. Это детский сад. Нам гарантии нужны и серьезные договоренности в сфере безопасности", — сказал тогда Путин.

Двушечка

В октябре того же года Путин поддержал решение суда по делу участниц панк-группы Pussy Riot, которых приговорили к двум годам лишения свободы за акцию в храме Христа Спасителя. "На самом деле правильно, что арестовали, и правильно, что суд у нас такое решение принял. Потому что ну нельзя подрывать какие-то основы морали, нравственности, разрушать страну. Мы с чем останемся тогда? Это последний оплот. Я думаю, что и эти наши гражданки тоже должны это когда-то осознать и понять", — сказал Путин.

"Первая моя реакция была такая, что я попросил у верующих за них прощения. На самом деле я думал, что на этом закончится, но их стали раскручивать, раскручивать, и в конце концов докатили до суда, а суд залепил им двушечку. Здрасте пожалуйте, принц. Они этого хотели, они это получили", — добавил он.

Плохой христианин

Советы по консистенции

В конце декабря на большой пресс-конференции Путин признался, что некоторые аспекты христианской идеологии, если применять их к международным отношениям, ему пока не даются. "Но мы, наверно, с вами, или я плохой христианин: когда бьют по одной щеке, надо бы подставить другую, но я к этому пока морально не готов… Если нас шлепнули, надо ответить. Иначе нас всегда будут шлепать", — сказал президент РФ.

Путин призывал США воздерживаться от поучения России по вопросам прав человека, поскольку в Штатах не все гладко в этом вопросе, а также прокомментировал принятие Госдумой законопроекта в ответ на американский "акт Магнитского".

"У самих там по уши в одной консистенции находятся, как лом торчат там в этих проблемах по самую макушку, а на нас там переваливают. Это неправильно. Это не наш выбор, не мы кого-то провоцируем, а нас провоцируют", — сказал российский лидер.

Правительство в забое

На Большой пресс-конференции президента спросили, как он оценивает работу нового кабинета министров. Путин, который был избран главой государства как раз после премьерства, ответил честно. "Я по себе знаю, а не понаслышке, насколько эта работа трудна. Там, что называется, прямо у печки нужно стоять, или в забое, как горняки говорят: прямая ответственность за принимаемые решения. Очень важная и даже не сразу правильно воспринимаемая ситуация, потому что эта ответственность осязаема", — объяснил Путин.

Не дождетесь

Журналистов интересовало, откуда в интернете возникает информация о проблемах со здоровьем президента, и кому это может быть выгодно. Путин поспешил успокоить: "Выгодна политическим оппонентам, которые стараются поставить под сомнение то легитимность, то дееспособность власти. На вопрос о здоровье могу ответить традиционно: не дождетесь".

Не привиделось

Другой вопрос на пресс-конференции касался бюрократии в Федеральном агентстве по рыболовству, его задал журналист из Астрахани. Российский президент рассказал, как без ведома прессы побывал на Волге. "Мы с утра поехали по этим плавням на катере. Стоит такая лодка, и там, по-моему, четыре рыбака ловят рыбу. Я к ним подъехал, так приподнялся: один из рыбаков, мужик, повернулся, на меня посмотрел и начал креститься. Я говорю: "Ты чего крестишься?" Когда он понял, что это я, говорит: "Да мы вчера немножко махнули, думал — привиделось", — сказал Путин.

Некогда писать книги

2013

Спросили у Путина о том, не собирается ли он писать книгу, президент пожаловался на нехватку времени. "Писать, мне даже диктовать — некогда. У нас была идея с некоторыми моими друзьями, чтобы я надиктовывал хотя бы в конце дня или в конце недели просто хронологию происходящих событий — я не успеваю, просто не успеваю даже продиктовать. Даже сам не успеваю наговаривать на диктофон, сил нет уже в конце дня, не до этого. Хотя это было бы интересно",- сказал Путин.

Стричь поросенка

В следующем, 2013 году российский лидер отмечал, что работа над отношениями Москвы и Вашингтона не покрыта цветами, и призывал не нажимать бездумно на кнопки. Высказывался Путин и на темы искусства в различных проявлениях, говорил о своих философских убеждениях, о подходах Запада в области семьи и религии. Президент пожаловался, что иногда и на себе испытывает проблемы в области ЖКХ. Путин в своих высказываниях также нередко прибегал к аналогиям из мира природы, летом того года российский президент выловил на рыбалке в Туве огромную щуку.

В конце июня 2013 года во время визита в Финляндию президент РФ рассказал, что не хотел бы заниматься такими вопросами, как возможная выдача экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена и основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа.

"Ассанж, как и Сноуден, считают себя правозащитниками и заявляют, что борются за распространение информации. Задайте себе вопрос: нужно ли выдавать таких людей для посадки в тюрьму? В любом случае, я бы предпочитал не заниматься такими вопросами, потому что это все равно, что поросенка стричь — визга много, а шерсти мало", — сказал Путин.

Щуки

В конце июля 2013 года Путин на рыбалке в Туве поймал 21-килограмовую щуку. "Никто не верит, но это правда", — прокомментировал он. А позже пояснил: "Тащил я ее три минуты, это все зафиксировано. Я после этого изменил отношение к рыбалке. Я, честно говоря, был такой, ну, никакой рыбак, но это породило у меня определенный интерес к рыбалке".

О своей удачной рыбалке Путин рассказывал участникам молодежного форума "Селигер", тогда пришлась кстати ассоциация с речными обитателями. В ответ на просьбу прокомментировать претензии КПРФ к правительству российский президент сказал: "На то и щука в реке, чтобы карась не дремал".

Нажми на кнопку

Путин не стал тогда нажимать кнопку, которая подтвердила бы официальный статус его фан-страницы в соцсетях, объяснив это тем, что последствия могут быть самыми серьезными. "Нажатие одной кнопки может дорого стоить… Я хочу, чтобы все понимали, что Россия — ядерная держава и кнопку нажмешь, потом последствия могут быть непоправимыми", — сказал он.

Не покрыта розами

В сентябре того года российский лидер в интервью "Первому каналу" и агентству Ассошиэйтед пресс на просьбу охарактеризовать отношения РФ и США сказал: "Это непростая, напряженная совместная работа. Да, она не покрыта розами, цветами".

Великий Чайковский

Завод утащил

Несколько вопросов журналистов тогда были посвящены принятому в России закону о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. "Вот говорят, что Петр Ильич Чайковский был гомосексуалистом, правда, мы любим его не за это, но он был великий музыкант, и мы все любим его музыку. Ну и что? Не надо делать из мухи слона, ничего страшного здесь у нас в стране и ужасного не происходит", — заявил Путин.

Путин так высказался об оппозиционере Алексее Навальном: "Ведь где этот господин ни появляется, там всегда он что-то следит, как у нас говорят, всегда за ним какая-то проблема: то спирт, говорят, или спиртовой завод там утащил, то с лесом какие-то проблемы, то у него обнаружились фирмы за границей, он их не задекларировал".

О философии

Западный сатанизм

Путин охарактеризовал себя как человека прагматичного, разделяющего философию консерватизма. "Консерватизм — это значит опора на традиционные ценности, но с обязательным элементом, нацеленным на развитие. Вот это, мне кажется, абсолютно принципиальная вещь. И, как правило, в мире, почти во всех странах, складывается ситуация так, что консерваторы накапливают ресурсы, накапливают средства, возможности для экономического роста, потом приходят революционеры, все это быстро делят так или иначе", — сказал Путин.

В сентябре, выступая перед участниками дискуссионного клуба "Валдай", Путин раскритиковал западные подходы в области семьи и религии.

"Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в бога или веру в сатану", — сказал Путин.

Был бы гомосексуалистом — не тронули

В 2012 году экс-главу итальянского правительства Сильвио Берлускони, с которым у Путина сложились дружеские отношения, обвинили в злоупотреблении служебным положением и причастности к проституции несовершеннолетних.

Путин не оставил без внимания это дело в ходе общения с другим экс-премьером Италии Романо Проди. "Да, мы с Романо действительно вместе давно работаем, и у нас действительно очень добрые личные отношения. Вот действительно так сложилось. У меня в Италии и с ним всегда были дружеские отношения, и с Берлускони, с которым они постоянно конфликтуют на политической сцене. И Берлускони судят сейчас за то, что он живёт с женщинами, а если бы он был гомосексуалистом, его пальцем бы никто не тронул", — сказал Путин.

Не дружит с головой

В конце ноября на российском литературном собрании Путин комментировал дело о беспорядках на Болотной площади: "Про человека, который кидался в полицию чем-то там, какими-то тяжелыми предметами, и в то же время он является литератором… Я не знаю, но про него можно сказать, что музам служит, а с головой не дружит, потому что кидаться в полицию нельзя ни тяжелыми, ни легкими предметами".

Ржавая вода

В начале декабря Путин пожаловался, что низкое качество услуг ЖКХ испытывает и на себе. "Вот представьте себе, даже я, у меня тоже иногда ржавая вода из труб идет",- сказал президент РФ.

Громко выражаться

Малевич Ленину

На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в июне в Санкт-Петербурге Путин признался, что иногда приходится "громко" выражаться. "Громко приходится выражаться для того, чтобы услышали", — сказал Путин. О политическом объединении Европы Путин сказал тогда: "Много всяких анекдотов можно привести на этот счет: как бы ни действовать во время первой брачной ночи — результат должен быть один и тот же".

В начале декабря на конференции Общероссийского народного фронта художник Илья Глазунов посетовал, что "Черный квадрат" Казимира Малевича становится государственным искусством, российский президент на это отметил, что ему ближе реализм.

"Что касается "Черного квадрата", то он был, как известно, посвящен Малевичем Ленину Владимиру Ильичу. Но это не единственная его работа, у него есть и другие, и там есть, на что посмотреть, уверяю вас. Я не хочу никаких оценок давать, тем не менее, конечно, реализм мне лично ближе, я думаю, большинству наших граждан ближе", — сказал Путин.

Вахта публичности

В июне Путин и его супруга объявили о разводе. Президент РФ объяснял это тем, что его жена не совместима с абсолютной публичностью, которую предполагает работа на его посту. "Вся моя деятельность, вся моя работа связана с публичной сферой, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет, но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту, восемь лет, уже девять даже", — сказал президент РФ.

2014

В 2014 году Путин вновь ярко высказывался о вхождении Крыма в состав России, по международной повестке, анекдотом объяснил свое видение пессимизма и оптимизма, а медвежьими аллегориями — желания Запада в отношении России.

Вежливые люди

В марте президент выступил на митинге в поддержку принятия Крыма в состав РФ. "После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию!"- сказал Путин. Позже он комментировал введенные против отдельных россиян санкции. "Если честно, то да, это как раз они — "вежливые люди" в камуфляже с автоматами на животе, ну и фамилии у них какие то странноватые, вы их сейчас сами только что назвали: Ковальчук, Ротенберг, Тимченко, — типичные "москали". Думаю, что мне нужно держаться от них подальше", — отметил российский лидер.

В декабре в послании Федеральному собранию Путин обратился к уже укоренившемуся эпитету о российских военнослужащих, которые обеспечивали безопасность в Крыму во время референдума. "Наша армия — современная, боеспособная. Как сейчас говорят, вежливая, но грозная", — сказал Путин.

Лучше пораньше отбыть

В ноябре Путин объяснил свой ранний отъезд с саммита G20, проходившего в Австралии. "Я уехал действительно чуть пораньше, потому что лететь, знаете, мы летели назад 21 час в самолете, просто в самолете 21 час — наверное, дольше всех из тех, кто там был. Потом, я же знаю, как это происходит, там 20 с лишним человек, еще очередь по алфавиту кому когда уезжать, — лучше было бы пораньше отбыть восвояси, дома дел достаточно", — сказал он.

Не унизить, а подчинить

Там же Путин высказался о действиях США по отношению к России. "Америка хочет нас не унизить, а подчинить. Хотят за наш счет решать свои проблемы. За всю историю России это ни у кого не получалось и не получится", — заявил Путин.

Хотят уконтропупить

На Петербургском экономическом форуме Путина спросили о санкциях Евросоюза против РФ. "Пока все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то близких мне людей, моих друзей и их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, уконтропупить как следует… И выбрали-то как специально — двух евреев и одного хохла, понимаете? Как издеваются", — сказал Путин.

Коньяк с клопами

Медведь не отдаст тайгу

Нередко президент, отвечая на вопросы, прибегает к анекдотам. Говоря об оценке международной ситуации, Путин вспомнил анекдот про коньяк и клопов. "Пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит: "Клопами пахнет". А оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит: "Коньячком попахивает". Мне бы очень не хотелось, или, так скажем, я бы лучше был пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов", — сказал Путин.

В ходе общения с участниками Международного дискуссионного клуба "Валдай", говоря о вопросах защиты интересов России, Путин заявил: "Помните замечательную фразу: "То, что позволено Юпитеру, не позволено быку". Но мы не можем согласиться с такими формулировками. Может быть, быку и не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет… Вообще он считается у нас хозяином тайги, и он не собирается, я знаю точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст, я думаю, что это должно быть понятно", — заявил он.

Не оставят мишку в покое

Борцов за права не выдаем

Образ медведя Путин использовал неоднократно, характеризуя отношения России и Запада. "Мне самому иногда приходит в голову мысль. Может быть мишке нашему надо посидеть спокойно, не гонять поросят и подсвинков по тайге? А питаться ягодками, медком? Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что всегда будут стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь — вырвут и зубы, и когти. В сегодняшнем понимании — это силы ядерного сдерживания", — сказал Путин.

Президент не смог не высказаться по поводу судьбы бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который был вынужден остаться в России после бегства из США, где он был обвинен в незаконной передаче информации, имеющей значение для национальной безопасности; умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности государства.

"Если бы американские спецслужбы не пугали никого, он бы (самолёт) благополучно поднялся бы, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он (Сноуден) давно бы сидел уже в зиндане там, парился в тюрьме. А они всех напугали, он остался у нас в транзитной зоне. И что нам делать? Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека", — заявил Путин.

О себе после развода

Личная жизнь главы государства продолжила волновать россиян в 2014 году. В середине апреля в ходе прямой линии Путина спросили, когда страна увидит новую первую леди. "Мне сначала свою бывшую жену Людмилу Александровну замуж надо выдать, а потом уже и о себе подумаю", — сказал Путин.

2015

Ответ жестом

В 2015 году высшее представление о добре и зле в основе российского мировоззрения Путин противопоставил западному прагматизму. В тот год он говорил об отношениях государства и человека, о том, как выбирать партнеров на международной арене, отвечал на упреки в имперских амбициях РФ. Российский президент комментировал и повышенный интерес к членам своей семьи.

В ходе прямой линии у российского президента спросили, хватит ли у страны собственных ресурсов с учетом санкций и принятых Россией ответных мер. "Вы знаете, вопрос даже не в силах, ресурсов у нас точно достаточно, и самое главное — человеческих ресурсов, таланта людей, готовности работать, настроя на эту работу. Я много общаюсь с людьми, знаю внутренний настрой, особенно когда говорят о санкциях, но не хочу показывать всяких жестов — вы догадываетесь, какие жесты от рядовых граждан исходят", — ответил Путин.

Бить нужно первым

Божественное начало против прагматики

В октябре президент на заседании дискуссионного клуба "Валдай" пояснил, почему действия ВКС РФ в Сирии важны, а воевать с террористами лучше там, а не здесь. "50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым", — сказал Путин.

Также в рамках дискуссионного клуба "Валдай" Путин рассказал о разнице между Россией и Западом. "В основе российского мировоззрения лежит представление о добре и зле, высших силах, божественное начало. В основе западного мышления — я не хочу, чтобы это прозвучало как-то неловко, но все-таки в основе лежит интерес, прагматичность, прагматика", — сказал российский лидер.

Возрождение империи

В ответ на опасения Запада по поводу намерений возродить империю Путин заявил: "У нас нет цели возрождения империи. У нас нет имперских амбиций".

Союзы "за", а не "против"

В этом же году, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, российский президент разъяснил принципы выстраивания внешней политики. "Мы ни с кем, в том числе с Китаем, не строим отношений против кого-то. Мы не строим союзов против, мы строим союзы за, чтобы реализовать свои национальные интересы", — заявил он.

Вассалы США

В 2015 году Путин достаточно жестко ответил на вопрос об условиях нормализации отношений России и Западов в целом, и с США.

"Некоторым крупным державам, супердержавам, которые претендуют на свою исключительность и считают себя единственным центром силы в мире, союзники не нужны — им вассалы нужны, имею в виду, в США. Россия в такой системе отношений существовать не может. И это все должны понимать", — заявил Путин.

Не надо плевать

На заседании Петербургского международного форума Путин рассказал о том, что требования России не такие уж и эксклюзивные. "Я все время это слышу, что Россия хочет, чтобы ее уважали. А вы не хотите? Кто не хочет? Кто хочет, чтобы кого-то унижали, странна даже такая постановка вопроса. Как будто Россия какой-то эксклюзив для себя требует, чтобы нас уважали. Кому-то приятно, чтобы на него плевали, что ли?" — сказал Путин.

Они никуда не лезут

К семье российского президента приковано пристальное внимание, от которого он хочет оградить своих дочерей, о чем не устает напоминать прессе. "Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой, никуда не лезут", — говорил Путин.

Почетно быть и другом, и врагом

2016

В этом году президента постоянно спрашивали про отношения с Западом. Он всегда давал четкий ответ. "Мы — большая страна, и территориально, и по населению. С огромным потенциалом развития. Кроме того, мы — крупнейшая ядерная держава. Поэтому быть нашими врагами и друзьями — одинаково почетно", — сказал Путин.

Без ярких высказываний Путина об отношениях РФ и Запада не обходился ни один год, в 2016 году президент для пояснения своей позиции как пример использовал внутрисемейные связи, о муже и жене он говорил и применительно к выборам в США. Российскому лидеру пришлось отвечать на вопрос о спасении утопающих коллег. Путин призывал рабочих не быть такими серьезными, и шутил на тему политической карты мира. Российский президент давал советы по воспитанию.

Не друг и не жених

В начале 2016 года президент дал интервью немецкому изданию Bild. В ходе него журналист задал вопрос, является ли он другом Европе, на что Путин ответил: "Вы меня спросили: ваш покорный слуга — друг или не друг? Отношения между государствами строятся немножко по-другому, не как отношения между людьми. Я не друг, не невеста и не жених, я президент Российской Федерации".

Кроме того, отвечая на вопрос о перспективах возобновления сотрудничества России с Западом по линии НАТО, Путин тогда отметил, что Россия готова сотрудничать со всеми, если есть предмет для обсуждения и привел в пример любовные отношения: "Мы готовы работать со всеми, если есть предмет для совместного обсуждения. Мы считаем, что он есть, но любовь может быть счастливой, если она взаимная. Если с нами не хотят работать, значит, не надо".

Спасение утопающих

Во время прямой линии в апреле 2016 года Путин ответил на вопрос двенадцатилетней школьницы Вари Кузнецовой из Москвы о том, кого бы глава государства спас первым, если бы президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тонули. "Варя, ты ставишь меня в трудное положение. Если кто-то решил утонуть — спасти его уже невозможно, но мы, конечно, готовы протянуть руку помощи и дружбы любому нашему партнеру, если он сам этого хочет", — иронично ответил Путин.

Муж и жена — одна сатана

Владимир Путин афористично комментировал и президентскую гонку в США. Отвечая в ходе прямой линии в апреле на вопрос, возможно ли появление в России новых политических партий, в том числе новых политических лидеров, Путин отметил, что не видит проблемы в стабильном составе политических сил в стране — это происходит и в "странах развитой демократии".

"Что касается конкретных лиц. Возьмите те же Штаты. Там сначала (41-й президент США Джордж) Буш-старший был у власти, потом (43-й президент США Джордж) Буш-младший — семья все равно. (42-й президент США Билл) Клинтон был два срока подряд, теперь жена его (Хиллари) претендует — семья опять может остаться у власти. Где там сменяемость? Как у нас говорят, муж и жена — одна сатана. Они там будут руководить", — отметил Путин.

"Что ты такой серьезный?"

Президент в сентябре посещал концерн "Калашников" в Ижевске, где поздравлял рабочих с Днем оружейника. Когда глава государства только зашел в цех, то признался: "Знаете, у меня первое впечатление, когда посмотрел на новые цеха, что это музей современного искусства. Некоторые музеи современного искусства со стороны так и выглядят".

В ходе поздравления Путин заметил серьезное лицо рабочего напротив и даже сам изобразил его. "Что ты такой серьезный?" — поинтересовался Путин и пошутил, что рабочий, видимо, не верит его словам о том, что рабочие, наверняка, будут с радостью приходить на работу, и с таким же настроем возвращаться домой, и продолжил речь.

Безграничная Россия

Путин в ноябре 2016 года принял участие в церемонии вручения премии Русского географического общества и пообщался с юными географами. Президент также проверил их на знание столиц иностранных государств и границ России. Юные географы — девятилетний Мирослав и пятилетний Тимофей стали популярными благодаря участию в проектах на телеканалах, где продемонстрировали свои знания в географии. Тимофей может, посмотрев на флаг, определить страну и ее столицу, Мирослав определяет государства или регионы по очертаниям границ.

Так, общаясь с мальчиками, Путин спросил у Мирослава, где заканчиваются границы РФ. "Границы России заканчиваются через Берингов пролив с США", — ответил он. Но у главы государства был другой ответ. "Границы России нигде не заканчиваются", — смеясь, сказал Путин. "Это шутка", — добавил он.

Не банановая страна

Запомнилось высказывание президента о том, может ли Россия влиять на ход выборов в США. "Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может как-то повлиять на выбор американского народа? Америка — что, это какая-то банановая страна что ли? Америка — это великая держава", — сказал Путин.

Исторический пинг-понг

В декабре 2016 года президент совершил официальный визит в Японию, где провел переговоры с премьером страны Синдзо Абэ. На встрече обсуждался в том числе вопрос Курильских островов, который Путин сравнил с игрой пинг-понг. "Мы с господином премьер-министром вчера говорили, я читал эти очень трогательные письма бывших жителей Южных Курил. На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям. Нужно, в конце концов, понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного долгосрочного урегулирования", — подчеркнул тогда президент.

Тогда глава государства также пошутил на тему японских горячих источников. "Мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику — это саке местного производства, называется "Восточная красавица", очень рекомендую, но думаю, что нужно знать меру", — сказал Путин с улыбкой.

Воспитание нравов

На большой пресс-конференции в конце декабря 2016 года Путин высказался на тему воспитания детей. "Детей лучше не шлепать. И не ссылаться при этом на какие-то традиции — ни родителям, ни соседям, хотя такое иногда в практике бывает (…) Существует много других способов воспитания, без всяких шлепков. Ну, конечно, здесь тоже сходить с ума не нужно. Я против этих совершенно перекошенных стандартов ювенальной юстиции", — сказал президент.

Томик Лермонтова

Пальцем в небо или другое место

В октябре на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" Путин рассказал о своей любви к русскому романтизму. "Читаю то, что не люблю. А вообще, из того, что люблю, — у меня на столе лежит постоянно Лермонтов. Я вот Лермонтова читаю с удовольствием для того, чтобы подумать о чем-то, отвлечься и попасть в другой мир, полезный, красивый и интересный", — сказал президент. А когда один из участников встречи заговорил об изучении латыни в школе, Путин сказал: "Ave, Caesar, morituri te salutant!"

2017

В апреле президент РФ комментировал публикации в зарубежных СМИ о причастности россиян, якобы приближенных к нему, к офшорным схемам, речь, в том числе, шла о виолончелисте Сергее Ролдугине. "У нас в России еще можно представить себе взятку в виде борзых щенков, но скрипками и виолончелями — я что-то такого не слышал. Вот эти деятели попали пальцем в небо , а может и в какое-то другое место неожиданно для себя, кроме всего, еще и потому, что эти вещи, о которых я говорю, они индивидуальны", — добавил Путин.

Текущий год не стал исключением и дополнил список ярких высказываний российского президента о международной ситуации: Путин говорил о США, цитировал американского президента, высказался о проститутках и говорил о Достоевском.

Читайте по губам

В марте на Международном форуме "Арктика — территория диалога" Путина спросили о влиянии России на выборы США. Российский лидер призвал "читать по губам". "Когда-то Рейган, по-моему, дискутируя по поводу налогов, обращаясь к американцам, сказал, читайте по губам: "No", — сказал Путин.

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"Скучно, девочки"

В апреле текущего года на просьбу прокомментировать обвинения в адрес России и Сирии в применении химического оружия против сирийского народа Путин предпочел процитировать советских писателей Ильфа и Петрова. Говоря о ситуации в Сирии, он подчеркнул, что "это сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединенных Штатов в Совете Безопасности (ООН) показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке".

"После этого началась кампания в Ираке понятная, а закончилось это разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.) на международной сцене, ни больше ни меньше. И опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки". Это мы уже все видели, наблюдали", — подчеркнул президент.

Скромная старуха-процентщица

На заседании президиума Госсовета по вопросу о национальной системе защиты прав потребителей Путин отметил, что самые острые проблемы сейчас сосредоточены в сфере услуг, в том числе финансовых, и немало затруднений возникает у граждан, которые решают прибегнуть к так называемым микрозаймам.

"Это, действительно, известная бабушка из Достоевского — она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками", — сказал Путин.

Морской ангел

Медок и огурчики

На заседании попечительского совета Русского географического общества Путин услышал о поедании морскими ангелами морских чертей. "То, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться с вашими результатами работы… Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел, оглядываться по сторонам. Посмотреть, что в природе происходит, очень полезно", — сказал Путин.

Путин также всегда с интересом говорит о традиционных русских угощениях. На встрече с представителями деловых общественных организаций Новгородской области главе государства рассказали о предприятии — крупнейшем в России производителе меда, варенья, травяных чаев. "А медку нам сегодня не подогнали?" — поинтересовался Путин. Но ему посетовали, что им ничего с собой взять не разрешили.

Через пару недель, уже в Ярославской области на встрече с представителями деловых кругов, Путина заинтересовали огурчики и не только. Главе государства рассказали о традиционном вятском промысле — производстве соленых бочковых огурцов. "Соления? В воду опускаете?" — поинтересовался Путин. "Обязательно. С огуречными ямами так называемыми, я привез", — заверили президента. Он тут же в шутку поинтересовался: "К огурцам больше ничего не привезли?". Из зала выкрикнули, что у коллег все есть.

О Трампе и проститутках

В ходе общения с прессой Путин прокомментировал публикацию в американских СМИ документа, в котором говорилось, что некие "российские агенты" якобы обладают компроматом на Дональда Трампа. Среди прочего утверждалось, что Трамп во время визита в Москву якобы позвал в отель проституток.

"Трамп, когда приезжал в Москву, даже не помню когда, несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях. Просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером что ли? Да конечно нет, это просто полный бред. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, человек, который многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе — они хуже, чем проститутки, у них нет вообще моральных ограничений", — заявил Путин журналистам.