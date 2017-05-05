В Госдуме предложили сажать в тюрьму организаторов "каруселей" на выборах

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Госдуме разработан вариант поправок в Уголовный кодекс РФ, согласно которому может быть введена уголовная ответственность с реальными тюремными сроками для организаторов так называемых "каруселей" на выборах, сообщил РИА Новости глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В середине апреля Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленный на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков. Поправками в том числе предусматривается усиление административной ответственности за нарушения избирательных процедур. Ранее Крашенинников заявил РИА Новости, что прорабатывает вопрос и о введении уголовной ответственности за грубые нарушения избирательного законодательства.

"У нас есть некий "антикарусельный" вариант, но пока мы его со всеми согласовываем. Это будут поправки в Уголовный кодекс за организацию "каруселей", — сказал Крашенинников РИА Новости.

О конкретных предлагаемых санкциях глава комитета пока говорить не стал, окончательно вопрос о положениях такого законопроекта будет решен после возвращения депутатов из отпусков (после 15 мая). Однако ранее Крашенинников сообщал, что такие преступления будут относиться к категории не тяжких с возможными наказаниями в виде принудительных работ, штрафов, либо в виде лишения свободы на срок до двух лет.