Путин оценил на удовлетворительно выполнение "майских" указов

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Выполнение "майских указов" заслуживает удовлетворительной оценки, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заседания госсовета и комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ.

"Работа идет, она заслуживает в целом удовлетворительной оценки. Я очень рассчитываю на то, что дальше таким же темпом мы будем с вами двигаться и по другим вопросам, которые изложены в "майских указах" 2012 года", — приводит слова президента сайт Кремля.

Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов в ходе заседания госсовета сказал, что из 179 поручений в рамках исполнения "майских указов" президента РФ Владимира Путина ОНФ считает исполненными 35, 100 поручений исполнены частично и требуют доработки, не исполнено 44 поручения.

"Майские указы" — широкая программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность президента, исполняя свои предвыборные обещания. Спустя год после подписания указов правительство отчиталось, что выполнило их чуть более чем на две трети. В проекте федерального бюджета на 2016 год на реализацию этих указов предусмотрено 676,1 миллиарда рублей.