В МИД рассказали, чего ждут от предстоящей встречи Лаврова с Тиллерсоном

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США, которая состоится в ближайшее время, позволит реализовать поручения, озвученные главами двух государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, в сфере поиска путей разрешения крупных международных проблем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Севастополе.

"В ближайшее время (анонс об этом уже был опубликован) состоится встреча двух глав внешнеполитических ведомств России и США. Мы проинформируем вас о ее формате и дате проведения", — сказала Захарова.

"Она (встреча) позволит реализовать те поручения, которые были даны президентами двух стран относительно поиска точек соприкосновения и поиска развязок крупных международных проблем", — добавила она.

В понедельник МИД РФ сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора согласовали беседу "на полях" министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (Аляска) 10-11 мая. Позже информацию о встрече подтвердил РИА Новости госдепартамент США.

Встреча глав МИД стран Арктического совета запланирована на 10-11 мая на Аляске. В Арктический совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.