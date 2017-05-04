Путин призвал беречь и защищать Россию

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Нужно беречь и защищать Россию, несмотря на различие взглядов и позиций, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в четверг в ходе торжественной церемонии открыл воссозданный крест в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле.

"Сегодня вновь хочу сказать: Россия у нас одна. И все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались, мы должны беречь и защищать ее, во главу угла ставить будущее нашего народа, счастье наших людей, наших детей и внуков", — сказал Путин на церемонии открытия креста-памятника Сергею Романову в Кремле.

"Он (памятник-крест – ред.) служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщенность, вражду, о том, что мы должны сделать все, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа", — сказал Путин на церемонии открытия памятника.

Памятный бронзовый крест с эмалевыми вставками и изображенным на нем распятым Христом был поставлен у Никольской башни 2 апреля 1908 года на народные пожертвования. На этом месте 4 февраля 1905 года князь Сергей Александрович был убит в результате атаки, устроенной членом боевой организации эсеров Иваном Каляевым. Первого мая 1918 года монумент был уничтожен, в сносе лично участвовал Владимир Ленин.

Работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом (РВИО) и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по поручению президента РФ.