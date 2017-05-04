В правительстве сообщили о выполнении 90% "майских указов" Путина

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Правительство РФ сообщает, что к маю 2017 года должно было быть выполнено 180 поручений по "майским указам" президента, к настоящему времени исполнено более 90%, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что в настоящее время на исполнении находится 53 поручения. В это число входят поручения, не выполненные в первоначально установленные сроки, для них установлены новые сроки исполнения. По 53 находящимся на исполнении поручениям сроки исполнения наступают: в 2016 году – по четырем поручениям; в 2017 году – по трем поручениям; в 2018-2020 годах – по 34 поручениям; по 12 поручениям конечный срок исполнения не определен, установлена периодичность представления докладов.
В четверг в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина пройдет совместное заседание Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. По данным пресс-службы Кремля, на обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.
Согласно сообщению, из поручений, остающихся на исполнении, наибольшее количество находится в Минэкономразвития и Минобрнауки (по 11, или 20,8%), Минстрое (8, или 15,1%) и Минобороны (7, или 13,2%).