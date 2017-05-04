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Политика

В правительстве сообщили о выполнении 90% "майских указов" Путина

13:1304.05.2017
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© РИА Новости . Александр АстафьевПерейти в фотобанкЗаседание правительства России. Архивное фотоЗаседание правительства России. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Правительство РФ сообщает, что к маю 2017 года должно было быть выполнено 180 поручений по "майским указам" президента, к настоящему времени исполнено более 90%, сообщается на сайте кабмина.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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"Всего в указах содержится 218 поручений Правительству. Из них к настоящему времени Правительство должно было выполнить 180 поручений. Выполнено и снято с контроля 165 поручения – 91,7% от числа поручений, которые должны были быть выполнены к настоящему времени (180)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на исполнении находится 53 поручения. В это число входят поручения, не выполненные в первоначально установленные сроки, для них установлены новые сроки исполнения. По 53 находящимся на исполнении поручениям сроки исполнения наступают: в 2016 году – по четырем поручениям; в 2017 году – по трем поручениям; в 2018-2020 годах – по 34 поручениям; по 12 поручениям конечный срок исполнения не определен, установлена периодичность представления докладов.

В четверг в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина пройдет совместное заседание Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. По данным пресс-службы Кремля, на обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 19 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Президент РФ подписал "майские указы" в день своего вступления в должность главы государства 7 мая 2012 года. Указы содержали параметры, на которые экономика РФ должна выйти в течение его президентского срока, в том числе среди них был указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был "растянут" до 2018 года.

Согласно сообщению, из поручений, остающихся на исполнении, наибольшее количество находится в Минэкономразвития и Минобрнауки (по 11, или 20,8%), Минстрое (8, или 15,1%) и Минобороны (7, или 13,2%).

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