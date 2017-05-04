Джабаров рассказал, как РФ ответит на усиление слежки за дипломатами в США

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия введёт зеркальные меры по контролю над всеми перемещениями американских дипломатов по территории РФ в случае начала действия аналогичного решения в отношении российских дипломатов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Палата представителей конгресса США ранее одобрила законопроект, предусматривающий усиление контроля над передвижением российских дипломатов до окончания текущего финансового года — до 30 сентября. В одном из положений, включенных в общий проект бюджета страны на оставшийся период 2017 финансового года, говорится, что госсекретарь США при взаимодействии с директором ФБР и директором национальной разведки должны ввести обязательный режим предварительного оповещения, который касается всех поездок аккредитованных дипломатов и консульского персонала РФ в стране.

"Если такая практика будет принята в США, то на основании принципа взаимности Россия будет не менее тщательно отслеживать все поездки и перемещения американских дипломатов у нас в стране", — сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что раньше, в 80-е годы, подобная практика существовала практически во всех странах мира.

"Но это не значит, что за перемещениями наших дипломатов в США сейчас не следят. Контрразведка там это все время делает, просто не афиширует", — пояснил он.

В связи с этим Джабаров призвал не драматизировать происходящее.

"Да, это продолжение общей линии на психоз со стороны американских политиков: нас, наших дипломатов вновь пытаются представить исчадиями ада. Но преувеличивать значение этого решения не нужно, оно просто заслуживает сожаления", — подчеркнул парламентарий.