Джабаров рассказал, как РФ ответит на усиление слежки за дипломатами в США

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Россия введёт зеркальные меры по контролю над всеми перемещениями американских дипломатов по территории РФ в случае начала действия аналогичного решения в отношении российских дипломатов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Если такая практика будет принята в США, то на основании принципа взаимности Россия будет не менее тщательно отслеживать все поездки и перемещения американских дипломатов у нас в стране", — сказал Джабаров.
"Но это не значит, что за перемещениями наших дипломатов в США сейчас не следят. Контрразведка там это все время делает, просто не афиширует", — пояснил он.
В связи с этим Джабаров призвал не драматизировать происходящее.
"Да, это продолжение общей линии на психоз со стороны американских политиков: нас, наших дипломатов вновь пытаются представить исчадиями ада. Но преувеличивать значение этого решения не нужно, оно просто заслуживает сожаления", — подчеркнул парламентарий.