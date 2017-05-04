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Политика

ФоРГО: сложности в экономике не привели к оттоку сторонников Путина

00:2104.05.2017
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© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин. Архивное фотоПрезидент РФ В. Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Сложная внешнеполитическая и экономическая ситуация не привела, вопреки прогнозам некоторых экспертов, к оттоку сторонников президента РФ Владимира Путина, напротив, содействовала консолидации существующего "путинского большинства" и приходу в его ряды новых сторонников, в том числе из молодежной среды, говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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В четверг ФоРГО представил очередное исследование, посвященное изучению феномена "путинского большинства". При подготовке доклада эксперты ФоРГО проанализировали данные социологических исследований, проведенных Romir, ВЦИОМ и ФОМ.

Эксперты пришли к выводу, что "путинское большинство" сохраняет стабильную структуру, представлено во всех социально-демографических, профессиональных и политических группах общества, относительно равномерно распределено по всем типам населённых пунктов России.

"Вопреки прогностическим умозаключениям ряда экспертов сложная экономическая и внешнеполитическая ситуация не повлекла за собой оттока сторонников действующего президента РФ. Напротив, проведенные исследования позволяют говорить, что существующие объективные трудности содействовали не только консолидации "путинского большинства", но и привели к притоку в его ряды новых сторонников", — говорится в докладе ФоРГО.

Политик Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Увеличение числа граждан страны, поддерживающих Путина, по словам экспертов, "происходит прежде всего за счет молодежи и тех, кто по тем или иным причинам не принимал участия в избирательных кампаниях предыдущих электоральных циклов".

Они уточнили, что по сравнению с 2012 годом популярность Путина выросла среди лиц, поддержавших других политических деятелей.

"Согласно исследованию Romir среди респондентов, готовых проголосовать за действующего президента РФ, 6% на выборах главы государства в 2012 году поддержали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 4% отдали свои голоса лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, 11% — лидеру "Справедливой России" (СР) Сергею Миронову и 20% — предпринимателю Михаилу Прохорову", — отмечено в докладе ФоРГО.

В фонде однако напомнили, что данные показатели подвергнутся корректировке в рамках активной фазы избирательной кампании за счет мобилизации, информационных и пропагандистских кампаний.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Также, по словам экспертов, "Путин приобрел популярность и у лиц, ранее индифферентно относившихся к президентским выборам". "По данным ВЦИОМ, среди лиц, готовых в настоящее время проголосовать за действующего главу государства, 24% не ходили на выборы президента РФ в 2012 году", — говорится в докладе.

В первом докладе ФоРГО, вышедшем в мае 2015 года, эксперты отмечали, что "путинское большинство" представлено практически всеми слоями и группами российского общества, его составляют сторонники президента, разделяющие его идеологию, последовательно поддерживающие программу и политические действия. Это ядерный электорат Владимира Путина, вокруг которого происходит консолидация более широких масс избирателей. "Путинское большинство" устойчиво, обладает потенциалом для расширения и оказывает существенное влияние на политику и общественную жизнь в России, отмечали эксперты.

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