ФоРГО: у электората Путина нет альтернативного кандидата на выборах-2018

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Электорат, сформировавшийся вокруг президента России Владимира Путина, не имеет альтернативного кандидата на предстоящих выборах президента РФ, если в них не будет участвовать действующий глава государства, говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

В четверг ФоРГО представил очередное исследование, посвященное изучению феномена "путинского большинства". При подготовке доклада эксперты ФоРГО проанализировали данные социологических исследований, проведенных Romir, ВЦИОМ и ФОМ. По наблюдению экспертов фонда, "путинское большинство" демонстрирует высокую политическую активность и способность к мобилизации в рамках электоральных процедур.

"Путинское большинство" не имеет альтернативного кандидата на выборах президента РФ, если в них не будет участвовать Владимир Путин. Высокие показатели возможной электоральной поддержки Путина в 2018 году подкреплены безальтернативным характером предпочтений его сторонников. Ни один из действующих политиков РФ в их представлении не сопоставим с Путиным и не сможет его заменить даже в качестве второго выбора", — говорится в докладе.

Согласно исследованию Romir, на вопрос о том, за кого бы в случае неучастия Путина в выборах они проголосовали, 39% опрошенных затруднились ответить, 17% заявили о том, что не пойдут на выборы, 12% отметили, что испортят или заберут бюллетень. Аналогичную картину отражают и результаты опроса ВЦИОМ.

По данным Romir, среди тех сторонников Путина, кто готов сделать второй выбор при его отсутствии в президентской гонке, 9% респондентов высказались в пользу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 6% — в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 4% — в пользу лидера СР Сергея Миронова, по 2% — в пользу Алексея Кудрина, Ирины Хакамады и Михаила Прохорова.

В ФоРГО также отметили, что "путинское большинство" — ведущая политическая сила в предстоящем электоральном цикле 2017-2018 годов. "Именно она определит результаты выборов "президентских выдвиженцев" в регионах РФ, а потом сыграет решающую роль на главных выборах страны", — уверены эксперты.

Базовый электорат Путина, по данным исследования Romir, на сегодняшний день находится около значения 77%, эксперты также выделяют "периферию "путинского большинства", к которой относятся те респонденты, которые сказали, что в чём-то могут назвать себя сторонниками Путина, в чём-то не могут. Их, как отмечено в докладе, на сегодняшний день насчитывается 20%.

C точки зрения партийных предпочтений большая часть представителей "путинского большинства" поддерживает партию "Единая Россия" (64% по данным Romir, 61% по данным ФОМ). По данным ВЦИОМ, среди представителей "путинского большинства" 6% на прошедших выборах в Госдуму поддержало "Справедливую Россию", 5% — ЛДПР и ещё 5% — КПРФ.

"При этом необходимо отметить, что порядка 21% (Romir), 23% (ВЦИОМ) и 24% (ФОМ) представителей "путинского большинства" заявили, что не участвовали в выборах депутатов ГД РФ", — уточняют эксперты.