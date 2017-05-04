ФоРГО: у электората Путина нет альтернативного кандидата на выборах-2018

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Электорат, сформировавшийся вокруг президента России Владимира Путина, не имеет альтернативного кандидата на предстоящих выборах президента РФ, если в них не будет участвовать действующий глава государства, говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).
"Путинское большинство" не имеет альтернативного кандидата на выборах президента РФ, если в них не будет участвовать Владимир Путин. Высокие показатели возможной электоральной поддержки Путина в 2018 году подкреплены безальтернативным характером предпочтений его сторонников. Ни один из действующих политиков РФ в их представлении не сопоставим с Путиным и не сможет его заменить даже в качестве второго выбора", — говорится в докладе.
По данным Romir, среди тех сторонников Путина, кто готов сделать второй выбор при его отсутствии в президентской гонке, 9% респондентов высказались в пользу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, 6% — в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова, 4% — в пользу лидера СР Сергея Миронова, по 2% — в пользу Алексея Кудрина, Ирины Хакамады и Михаила Прохорова.
В ФоРГО также отметили, что "путинское большинство" — ведущая политическая сила в предстоящем электоральном цикле 2017-2018 годов. "Именно она определит результаты выборов "президентских выдвиженцев" в регионах РФ, а потом сыграет решающую роль на главных выборах страны", — уверены эксперты.
C точки зрения партийных предпочтений большая часть представителей "путинского большинства" поддерживает партию "Единая Россия" (64% по данным Romir, 61% по данным ФОМ). По данным ВЦИОМ, среди представителей "путинского большинства" 6% на прошедших выборах в Госдуму поддержало "Справедливую Россию", 5% — ЛДПР и ещё 5% — КПРФ.
"При этом необходимо отметить, что порядка 21% (Romir), 23% (ВЦИОМ) и 24% (ФОМ) представителей "путинского большинства" заявили, что не участвовали в выборах депутатов ГД РФ", — уточняют эксперты.