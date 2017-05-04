В ФоРГО выяснили, сколько россиян готовы поддержать Путина на выборах-2018

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Уровень электоральной поддержки действующего президента России Владимира Путина находится в пределах 61-66%, в случае его участия в президентских выборах 2018 года, за него могут проголосовать около 70-75% избирателей, при этом ни один из возможных оппонентов не сможет составить значимой конкуренции и кампания будет носить референдумный сценарий, считают в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

В четверг ФоРГО представил очередное исследование, посвященное изучению феномена "путинского большинства". При подготовке доклада эксперты ФоРГО проанализировали данные социологических исследований, проведенных Romir, ВЦИОМ и ФОМ.

"Президент РФ Владимир Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения. Ни один из возможных оппонирующих кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить значимой конкуренции действующему главе государства, что позволяет сделать вывод, подтверждающий референдумный характер предстоящей кампании по выборам президента РФ. Исследования показывают, что уровень электоральной поддержки находится в пределах 61-66%", — говорится в докладе.

Эксперты обратили внимание на большой процент сторонников Путина среди респондентов в возрасте 18-24 года. По данным Romir, в этой возрастной группе (это те, кто впервые примут участие в выборах) 65% участников опроса готовы отдать голоса за Путина. "Это самый высокий показатель уровня электоральной поддержки, превосходящий другие возрастные категории", — отмечено в докладе ФоРГО.

Уровень поддержки в других возрастных группах, по данным социологов, варьируется от 56% (в группе 45-59 лет) до 64% (в группе 24-34 года). Схожий уровень электоральной поддержки характерен для всех социальных групп — людей с разным уровнем образования, проживающих в как в сельской местности, так и в городах-миллионниках.

В ФоРГО уточнили, что при анализе всех этих цифр следует делать поправку на процент респондентов, заявивших о неучастии в выборах, планирующих испортить бюллетень и "неопределившихся" или затруднившихся ответить. Таковых, по данным Romir, на сегодня 23%.

"Также необходимо отметить, что практически пятая часть тех, кто на момент проведения опроса не определился с выбором, предполагают для себя в значительной степени поддержать кандидатуру Путина, что в итоге может означать итоговую поддержку его избирателей на уровне около 70 — 75%", — говорится в материалах доклада.

В первом докладе ФоРГО, вышедшем в мае 2015 года, эксперты отмечали, что "путинское большинство" представлено практически всеми слоями и группами российского общества, его составляют сторонники президента, разделяющие его идеологию, последовательно поддерживающие программу и политические действия. Это ядерный электорат Владимира Путина, вокруг которого происходит консолидация более широких масс избирателей. "Путинское большинство" устойчиво, обладает потенциалом для расширения и оказывает существенное влияние на политику и общественную жизнь в России, отмечали эксперты.