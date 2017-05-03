Эксперт: РФ и Турция имеют больше точек соприкосновения, чем разногласий

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия и Анкара на сегодняшний день имеют больше точек соприкосновения, чем противоречий — как в военно-политической, так и в торгово-экономической сферах, считает старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Владимир Сотников.

Переговоры президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом прошли в Сочи 3 мая. На пресс-конференции Эрдоган положительно оценил итоги состоявшейся встречи, отметив, что обе стороны прилагают большие усилия для укрепления отношений между двумя странами.

"В наших отношениях преобладают точки соприкосновения", — сказал Сотников РИА Новости. Комментируя один из аспектов российско-турецких отношений, по которому до недавнего времени не удавалось преодолеть разногласия — проблему межсирийского урегулирования — эксперт также отметил положительные сдвиги.

"Несмотря на то что президент Эрдоган не снимает свое условие (об отстранении Башара Асада от власти), чтобы процесс мирного урегулирования был запущен в Сирии, тем не менее, получается так, что Турция, Иран и Россия являются ко-спонсорами астанинского процесса. Требование остается, но Турция прилагает усилия наравне с Ираном и Россией, чтобы наладить точки соприкосновения между оппозиционными группировками и официальным Дамаском", — отметил востоковед.

Кроме того, отметил Сотников, Турция, наряду с Россией является жертвой террористической активности — это доказали события последних недель и месяцев, когда "происходили жестокие по своим масштабам и ужасные теракты". "Здесь лежит еще одна точка соприкосновения – причем солидная – между РФ и Турцией", — добавил эксперт.

Затрагивая экономический аспект, аналитик упомянул о намеченном на ближайшее время крупномасштабном сотрудничестве между РФ и Турцией — прежде всего в энергетической сфере. "У нас намечается полномасштабное сотрудничество по таким крупнейшим проектам, как "Южный поток" и другим. Сотрудничество, которое было прервано в связи с трагическим инцидентом, когда турецкие военные сбили наш истребитель-бомбардировщик и погиб российский пилот. Мы как бы вернулись к состоянию, которое было до этого трагического инцидента в плане реализации этих крупнейших проектов, в частности, по "Южному потоку", — заключил собеседник агентства.