РФ готова обменяться с Турцией списками претендентов на безвизовый режим

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Россия готова обменяться с Турцией списками тех, для кого необходимо ввести безвизовый режим, заявил в среду президент России Владимир Путин.

"Мы понимаем, что есть категории граждан Турции, которые постоянно бывают по делам службы в России, и для них мы готовы ввести особый, гораздо более либеральный режим, чем для всех остальных граждан, посещающих нашу страну. Для этого нужно, чтобы поработали министерства иностранных дел и обменялись соответствующими списками, мы к такому решению готовы", — заявил российский президент на совместной пресс-конференции с главой Турции.