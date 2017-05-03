Эрдоган пригласил Путина на саммит организации Черноморского сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президента РФ Владимира Путина на саммит организации Черноморского экономического сотрудничества, который пройдет в Стамбуле в мае.

"Хочу пригласить господина Путина на саммит по случаю 25-й годовщины организации Черноморского экономического сотрудничества, который будет проведен 22 мая этого года в Стамбуле. Надеюсь, что консультационная работа и принятые решения нашими странами пойдут на благо наших стран, региону и всему человечеству", — сказал Эрдоган по итогам встречи с Путиным.