Эрдоган: результаты переговоров с Путиным будут видны через несколько дней

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. 3 мая 2017

РИА НОВОСТИ. ЭРДОГАН ЗАЯВИЛ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО ПЕРЕГОВОРОВ С ПУТИНЫМ "БУДУТ ВИДНЫ" УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ