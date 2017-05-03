В Ярославле главу гордумы лишили полномочий за незадекларированный гараж

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Депутаты городской думы Ярославля большинством голосов в среду прекратили полномочия своего председателя Павла Зарубина, который не указал гараж в декларации о доходах, сообщил РИА Новости представитель парламента.

По его словам, прокуратура выявила у Зарубина незадекларированный гараж. Вопрос о снятии Зарубина с должности был вынесен на заседание в среду.

"Депутаты проголосовали за то, чтобы полномочия Зарубина… были прекращены. Также он лишен депутатского статуса", — сказал собеседник агентства.

Сам Зарубин в своем официальном комментарии назвал ошибку неумышленной и подчеркнул, что в декларации, согласно методическим рекомендациям Минтруда, положено указывать все объекты недвижимости, которыми депутат фактически пользовался в течение года. "От отца на меня переписали членство в гаражном кооперативе. Данным мне правом пользования гаражом я не пользовался никогда на протяжении всех 10 лет, не знаю дороги к этому гаражу и готов подтвердить свои слова на полиграфе", — прокомментировал Зарубин.

Решение депутатов он назвал заказным, поскольку ранее заявлял о своем решении участвовать в выборах в гордуму осенью 2017 года.

Зарубин подчеркнул, что в области были инциденты, когда члены различных представительных органов не декларировали свою недвижимость, однако полномочий их не лишали. "Данное решение я буду оспаривать", — заявил он.