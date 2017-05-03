Путин и Эрдоган "сверят часы" по вопросам антитеррора и ситуации в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 3 мая — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи "сверят часы" по актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Сирии, а также обменяются мнениями по ситуации вокруг инцидента с химическим оружием, говорится в материалах к встрече двух лидеров.

"Ожидается, что главы государств "сверят часы" по актуальным международным и региональным проблемам, прежде всего, касающимся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса", — говорится в материалах к встрече.

"Россия и Турция (наряду с Ираном) играют ключевую роль в политико-дипломатических усилиях по деэскалации конфликта в САР в рамках астанинского процесса, активно содействуют межсирийским консультациям под эгидой ООН в женевском формате. В развитие состоявшихся в апреле телефонных переговоров лидеры также обменяются мнениями по ситуации вокруг инцидента с химическим оружием в Хан-Шейхуне (4 апреля 2017 года), тщательное и беспристрастное международное расследование которого пока так и не стартовало", — также говорится в документе.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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