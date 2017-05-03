Общение Путина и Трампа важно для внешней политики, считает депутат Госдумы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Несмотря на то, что многие события, произошедшие после вступления президента США Дональда Трампа в должность, ставят под сомнение возможность пересмотра политики Штатов на мировой арене, необходимо использовать все дипломатические возможности для изменения ситуации — в этом смысле состоявшиеся во вторник переговоры глав России и США крайне важны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков.
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером во вторник, в ходе которого сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, а также высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.
Он отметил, что на этапе вступления в должность Трамп подавал определенные надежды, связанные с изменением политики США на мировой арене и в российско-американских отношениях. "Многие события, произошедшие позже, ставят под сомнение возможность пересмотра политики США на мировой арене, но тем не менее любую возможность, которая здесь будет просматриваться, необходимо использовать", — сказал депутат.
Говоря о возможной личной встрече Путина и Трампа в июле в Гамбурге Новиков сказал, что "будет правильно, если такая встреча состоится".