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Политика

Общение Путина и Трампа важно для внешней политики, считает депутат Госдумы

12:0403.05.2017
(обновлено: 12:05 03.05.2017)
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Несмотря на то, что многие события, произошедшие после вступления президента США Дональда Трампа в должность, ставят под сомнение возможность пересмотра политики Штатов на мировой арене, необходимо использовать все дипломатические возможности для изменения ситуации — в этом смысле состоявшиеся во вторник переговоры глав России и США крайне важны, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков.

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© РИА Новости . Александр Натрускин
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Он выразил надежду, что в июле в Гамбурге на полях саммита G20 состоится личная встреча глав двух государств.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером во вторник, в ходе которого сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, а также высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

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© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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"Дипломатия именно в государственных отношениях для того и существуют, чтобы создавать максимально благоприятный климат во взаимоотношениях двух стран и корректировать ситуацию на международной арене. В данном случае такое общение крайне необходимо. Мы можем сказать, что для того, чтобы снизить градус напряженности во взаимоотношениях между США и Россией, такого рода общение крайне важно, крайне необходимо", — сказал Новиков РИА Новости.

Он отметил, что на этапе вступления в должность Трамп подавал определенные надежды, связанные с изменением политики США на мировой арене и в российско-американских отношениях. "Многие события, произошедшие позже, ставят под сомнение возможность пересмотра политики США на мировой арене, но тем не менее любую возможность, которая здесь будет просматриваться, необходимо использовать", — сказал депутат.

Говоря о возможной личной встрече Путина и Трампа в июле в Гамбурге Новиков сказал, что "будет правильно, если такая встреча состоится".

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