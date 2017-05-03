Эрдоган рассказал, о чем собирается говорить с Путиным

АНКАРА, 3 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал основные темы, которые собирается обсудить во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, главной темой переговоров станет политическое урегулирование сирийского кризиса.

"Безусловно, самое важное на переговорах — это Сирия. Мы вместе сделали много шагов, чтобы остановить кровопролитие в Сирии. У нас продуктивное сотрудничество. Наша общая цель — достичь политического урегулирования. Важно установить перемирие. Надеюсь, эти переговоры будут продуктивными", — сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Сочи.

Другой важный вопрос — это снятие взаимных торговых ограничений, добавил он.

"Самые большие барьеры — это ограничения в торговле. Наши усилия направлены на то, чтобы их снять, над этим работают наши правительства. Я еще раз Путину скажу, что этот процесс надо ускорить. Нельзя отдавать это в жертву бюрократии", — считает Эрдоган.

Россия ввела эмбарго на поставки продуктов из Турции с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Однако после извинений Турции и нормализации отношений ряд ограничений были сняты. Сейчас под запретом остаются турецкое замороженное мясо и субпродукты кур и индеек, томаты, огурцы, свежий виноград, яблоки, груши и клубника.

Турция со своей стороны с 15 марта нынешнего года изменила порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки.