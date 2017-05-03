Сенатор Морозов прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорит об их желании начать работу по улучшению отношений между двумя странами, однако реальный диалог начнется после личной встречи лидеров, считает член международного комитета Совфеда Игорь Морозов.

"Состоявшийся разговор Владимира Путина и Дональда Трампа — это позитивный сигнал, свидетельствующий об обоюдном желании лидеров стран начать работу по улучшению отношений между Россией и США, которые сейчас находятся "на дне", — сказал Морозов РИА Новости.

По его мнению, сейчас главы стран определили вектор своих интересов, чтобы понять, насколько они расходятся в плане геополитических интересов.

По мнению Морозова, обсуждаемые проблемы — Сирия, Северная Корея и терроризм — беспокоят и Россию, и США. "Подходы по их разрешению будут обсуждаться на уровне МИД, экспертов, военных специалистов", — полагает сенатор.

Основная работа на профильные ведомства ляжет после личной встречи лидеров РФ и США, "этот диалог должен положить начало российско-американскому сотрудничеству", сказал политик.