Горбачев надеется на продолжение диалога между Россией и Германией

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Общими усилиями удастся сохранить и продолжить диалог между Россией и Германией, важно, что о необходимости этого говорят руководители двух стран, полагает бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, по итогам переговоров во вторник, заявила, что Россия и Германия должны продолжать диалог, несмотря на имеющиеся проблемы.

"Имеет значение, что это руководители говорят, это очень важно. Я думаю, что сейчас мы подналегли с разных инстанций и удастся сохранить, продолжить диалог. Я считаю, что мы создали усилиями двух народов беспрецедентное и надо это сохранить — две нации, которые фашизм втянул в такое пламя войны, все-таки преодолели все и заявили, что им (надо жить) в сотрудничестве и даже дружбе", — сказал Горбачев РИА Новости.