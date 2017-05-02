Сенатор считает визит Меркель в Россию частью избирательной кампании

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые она назвала конструктивными, являются частью ее избирательной кампании, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

В ходе встречи руководители РФ и ФРГ согласились, что Минские соглашения должны соблюдаться и после выборов во Франции. Меркель высказалась в поддержку перемирия в Сирии и за расширение сотрудничества в борьбе с международным терроризмом.

"Я думаю, что она уже просчитывает свою избирательную кампанию и хочет продемонстрировать, что есть возможность восстановить сотрудничество с Россией, в том числе в борьбе с терроризмом. На конфронтации она очков не получит, пугать западных избирателей "российской угрозой" уже не получится, и она это понимает", — сказал Джабаров РИА Новости.

Сенатор напомнил, что ее оппонент на предстоящих выборах канцлера ФРГ Мартин Шульц решительно идет вперед, он представляет интересы "атлантистов". Поэтому Меркель выбрала свой путь, она решила использовать такие важные темы своей избирательной кампании, как ситуация в Сирии, на Украине, борьба с терроризмом.

"Это позитивный шаг. Давление со стороны прежней администрации США Барака Обамы ее больше не волнует, и она будет рассчитывать на укрепление отношений с Россией", — считает парламентарий.

По его мнению, в случае победы в ходе выборов Меркель постарается сохранить конструктивное сотрудничество с нашей страной.

Комментируя заявление канцлера ФРГ о том, что санкции с России могут быть сняты после выполнения минских соглашений, Джабаров отметил, что на Западе сейчас это политический тренд, который вынуждены поддерживать все политики.