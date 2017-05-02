Косачев назвал главный итог переговоров Путина и Меркель

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. 2 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. 2 мая 2017

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Главный результат переговоров президентов России и ФРГ — подтверждение безальтернативности минских договоренностей по Украине и общие цели по борьбе с терроризмом, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Очень важен сам факт визита, первого за два года. Главный содержательный результат — безусловное подтверждение безальтернативности минских соглашений и действенности сложившихся форматов из реализации", — отметил сенатор.

По его словам, "не менее важным представляется подтверждение совпадающих целей в сфере антитеррора".

С учетом накопившихся разногласий по актуальной повестке дня международных отношений это уже немало, полагает он. "Во всяком случае — лучше, чем ничего (на чем ранее в течение определённого времени настаивала германская сторона)", — заключил политик.