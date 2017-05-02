Путин и Меркель обсудили возможности гражданского общества в России

СОЧИ, 2 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможности гражданского общества в России, для германского политика очень важно, чтобы гражданские общества обеих стран продолжали обмен.

"Мы также отметили развитие Петербургского диалога, который уже стал форумом, где очень откровенно затрагиваются разные критические вопросы. Для меня очень важно, чтобы наше гражданское общество продолжало обмен, несмотря на разные позиции. В этой связи мы также отметили и поговорили о возможностях гражданского общества здесь, в России", — сказала Меркель по итогам российско-германских переговоров.