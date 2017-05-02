Сергей Миронов призвал Меркель "расплатиться с детьми войны"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал канцлера Германии Ангелу Меркель задуматься о выплате компенсаций российским "детям войны" вместо введения санкций.

Меркель 2 мая прибывает в Сочи на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы приветствуем визит канцлера Германии в Россию. Надеемся, что переговоры пройдут плодотворно и полезно… Хочу спросить госпожу Меркель: не желаете ли расплатиться с "детьми войны?" — заявил Миронов в своем в своем видеообращении, размещенном на официальном сайте СР.

Он пояснил, что в свое время Германия заплатила и жертвам Холокоста, и жертвам концлагерей в России. "Почему бы не заплатить "детям войны", вместо того, чтобы вводить новые и новые санкции?" — заметил Миронов.

"Давайте, раскошеливайтесь, это будет справедливо", — добавил лидер эсеров.

Ранее Миронов сообщал, что СР разрабатывает законопроект, предлагающий живущим в России "детям войны" подавать иски Германии с требованием компенсации за "потерянное детство".