МИД заявил, что "сдерживание" РФ подрывает укрепление мер доверия в Европе

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Курс США на "сдерживание" РФ подрывает основу для переговоров об обновлении Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Вашингтоном муссируются обвинения в "нежелании" России участвовать в обновлении общеевропейского режима мер доверия. Наращивая силовое давление на Россию, нам одновременно предлагают идти по пути "существенной модернизации" режима мер укрепления доверия и безопасности по Венскому документу, которая, в понимании США и их союзников, должна иметь целью одностороннее повышение транспарентности наших вооруженных сил, а в некоторых случаях — подрыв основы деятельности ОБСЕ – принципа консенсуса при принятии решений", — говорится в комментарии.

В МИД России подчеркнули, что "меры транспарентности не выстроить в условиях конфронтации, политики санкций и отказа от военного сотрудничества".

"Курс на "сдерживание" России подрывает основу для ведения переговоров об обновлении ВД-2011 (Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности)", — говорится в тексте комментария.