МИД: США говорят о нарушениях Договора по открытому небу, но молчат о своих

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. США обвиняют Россию в несоблюдении Договора по открытому небу (ДОН), но умалчивают о нарушениях со своей стороны и своих союзников, говорится в комментарии МИД РФ в связи с опубликованием очередного доклада государственного департамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

"Американская сторона далеко не в первый раз воспроизводит набор шаблонных обвинений в адрес России в якобы несоблюдении Договора по открытому небу (ДОН). На эти претензии мы неоднократно давали исчерпывающие ответы как в Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), так и в комментариях в связи с предыдущими докладами госдепартамента", — говорится в комментарии.

В российском МИД отметили, что "к сожалению, американцы умалчивают о нарушениях и проблемах с соблюдением ДОН со стороны самих США, их союзников по НАТО и других "близких" им государств".

"Американская сторона, присвоив себе право судить о действиях других государств, упорно оправдывает нарушения договорных обязательств своими близкими партнерами и союзниками", — говорится в тексте комментария.