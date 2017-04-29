Пушков прокомментировал "мечты" США об изоляции России в ООН

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что "мечты США об изоляции РФ в ООН" неосуществимы, и напомнил о близкой позиции Москвы и Пекина по КНДР.

Администрация США ранее назвала одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики "изоляцию России в ООН". Об этом говорилось в сообщении пресс-службы Белого дома о главных заслугах Трампа на посту президента.

"Мечты США об "изоляции" России в ООН не осуществятся. По КНДР Москва и Пекин выступают с близких позиций. Как бы США не оказались в изоляции", — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Военные КНДР осуществили утром в субботу пуск баллистической ракеты, который, по данным США, Южной Кореи и Японии, завершился неудачей. Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения.