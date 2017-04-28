Правительство не поддержало отмену наказания за нарушения на митингах

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект, внесенный ранее депутатами от ЛДПР, который предлагает исключить из Уголовного кодекса РФ статью о наказании за неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения публичного мероприятия, говорится в отзыве, который имеется в распоряжении РИА Новости.

"Правительство РФ не поддерживает законопроект", — говорится в официальном отзыве правительства.

По мнению кабмина, в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо статистические данные, подтверждающие необходимость внесения предлагаемых изменений в Уголовный кодекс, также отмечается, что "Конституционный Суд не нашел оснований для признания данной нормы не соответствующей Конституции РФ".

В 2014 году Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 212.1 "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".