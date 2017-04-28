Мэром Керчи стал Сергей Бороздин

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Главой городской администрации Керчи избран Сергей Бороздин, сообщает пресс-служба Керченского горсовета.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев решил оставить занимаемую должность в связи с проблемами со здоровьем. Обязанности главы администрации временно исполнял первый заместитель Сергей Бороздин.

Решение о назначении нового мэра принято на сессии горсовета в пятницу.

"Первым и основным вопросом в повестке было назначение на должность главы администрации города. Выступили оба претендента, отобранные конкурсной комиссией. Ввиду самоотвода одного из них, главой администрации был избран Сергей Бороздин", — говорится в сообщении.

Кандидатуру Бороздина поддержало большинство депутатов.