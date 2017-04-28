Попытки наладить диалог с конгрессом США провалились, заявила Матвиенко

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Контакты российского парламента с Сенатом и Конгрессом США заморожены, все попытки наладить диалог успехом не увенчались, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"К сожалению, эти контакты (Федерального собрания РФ с Сенатом и Конгрессом США) заморожены, они носят, можно сказать, эпизодический характер. Все попытки Совета Федерации, Государственной Думы наладить диалог с Конгрессом пока не увенчались успехом", — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.