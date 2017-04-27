Абэ рассказал, кто войдет в делегацию, которая посетит Курилы в мае

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Делегация Японии до конца мая посетит Курильские острова, в нее войдут представители правительства и деловых кругов, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"В качестве первого шага мы согласились на отправление туда (на Курилы) исследовательской делегации с участием представителей правительства и деловых кругов до конца мая", — сказал Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Руками представителей обеих стран начнется конкретизация проектов. Будем накапливать такое… сотрудничество и достигнем большого развития в совместной экономической деятельности", — подчеркнул премьер-министр.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.