"Рука об руку к мирному договору": Абэ рассказал о встрече с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание вместе с президентом России Владимиром Путиным "рука об руку" идти в сторону заключения мирного договора.

"На основе взаимоуважения и взаимных выгод, а также взаимодоверия мы с Владимиром хотим рука об руку вдвоем идти по пути к заключению мирного договора", — сказал Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Путин в свою очередь отметил, что решение проблемы мирного договора должно отвечать стратегическим интересам и России, и Японии, его должны принять народы обеих стран. По словам президента, переговоры показали настрой государств на сотрудничество и решение самых сложных проблем.

Стороны обсудили совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах, а также договорились провести в 2018 году перекрестные годы России и Японии.

Токио претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Москва настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.