"Рука об руку к мирному договору": Абэ рассказал о встрече с Путиным

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание вместе с президентом России Владимиром Путиным "рука об руку" идти в сторону заключения мирного договора.
Путин в свою очередь отметил, что решение проблемы мирного договора должно отвечать стратегическим интересам и России, и Японии, его должны принять народы обеих стран. По словам президента, переговоры показали настрой государств на сотрудничество и решение самых сложных проблем.
Токио претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Москва настаивает на том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.