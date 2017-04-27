Лавров и Тиллерсон могут встретиться на Аляске

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона может состояться на Аляске "на полях" Арктического совета, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Она (встреча) прорабатывается. Разумеется, это ближайшая возможность для министра и госсекретаря продолжить то, что обсуждалось в Москве", — сказал журналистам российский дипломат.

По его словам, "никаких сомнений в том, что есть о чем говорить, нет".

"Ряд вопросов уже возник после встречи в Москве. Нужно продолжить разговор и по Сирии и по другим аспектам, где у нас существенные и серьезные расхождения", — сказал Рябков.

"Надеемся, что получится эту встречу организовать", — заявил замминистра.