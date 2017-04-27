МИД отметил возможности Москвы и Вашингтона для нормализации отношений

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. У Москвы и Вашингтона есть все возможности, чтобы ускорить нормализацию отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сказать сейчас, что какая-то есть суперпозитивная динамика, я думаю, что затруднительно. Есть, я бы сказала, первичный взгляд на то, как и где можно было бы начать взаимодействовать, начать выводить ситуацию из пике. Но, на мой взгляд, есть все возможности у всех сторон для того, чтобы эту работу ускорить в несколько раз", — сказала она на брифинге.

"С нашей стороны проблем нет. Мы прекрасно понимаем, что происходит на том конце, на том конце происходит политическая борьба, происходит политический торг, происходит схватка политических оппонентов довыборных в борьбе, я думаю, и за бюджет, и за распределение возможных портфелей и, это самое главное, за сферы влияния. Поэтому, конечно, та сторона ограничена в своих действиях", — добавила дипломат.