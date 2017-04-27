МИД отметил возможности Москвы и Вашингтона для нормализации отношений

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. У Москвы и Вашингтона есть все возможности, чтобы ускорить нормализацию отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С нашей стороны проблем нет. Мы прекрасно понимаем, что происходит на том конце, на том конце происходит политическая борьба, происходит политический торг, происходит схватка политических оппонентов довыборных в борьбе, я думаю, и за бюджет, и за распределение возможных портфелей и, это самое главное, за сферы влияния. Поэтому, конечно, та сторона ограничена в своих действиях", — добавила дипломат.