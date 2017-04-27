В Кремле назвали основные темы переговоров Путина и Абэ

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ продолжат обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, по территориальным вопросам и ситуации, связанной с КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, на повестке дня и особо чувствительные вопросы, и связанные с региональной безопасностью – это и тема КНДР, разумеется, будет продолжен обмен мнениями по территориальным делам", — сообщил Песков журналистам.