В Кремле назвали основные темы переговоров Путина и Абэ
15:4827.04.2017
(обновлено: 15:50 27.04.2017)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ продолжат обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, по территориальным вопросам и ситуации, связанной с КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, на повестке дня и особо чувствительные вопросы, и связанные с региональной безопасностью – это и тема КНДР, разумеется, будет продолжен обмен мнениями по территориальным делам", — сообщил Песков журналистам.