В Кремле опровергли сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа в мае

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в конце мая готовится встреча Путина и Трампа.

"Это не так. По-английски это называется Wishful Thinking, по-русски это называется "выдавать желаемое за действительное", — заявил Песков на вопрос, готовится ли встреча Путина и Трампа в мае.

Он отметил, что в принципе никакой подготовки к встрече не проводится.