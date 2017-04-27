Астраханский губернатор назначил и.о. главы правительства области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Депутат астраханской областной думы, бывший министр строительства и дорожного хозяйства региона Расул Султанов назначен председателем областного правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора.

Ранее сообщалось, что глава области Александр Жилкин освободил от должности председателя регионального правительства Константина Маркелова. Причиной кадрового решения стала собственная инициатива Маркелова. Исполняющим обязанности председателя правительства Астраханской области был назначен министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василий Корнильев

"Да, назначили. Это депутат областной думы Расул Султанов. В прошлом он работал в правительстве Астраханской области, был министром строительства и дорожного хозяйства", — пояснил собеседник агентства.

Расул Султанов родился в 1973 году в Астрахани. Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности". Работал в управлении внешнеэкономических связей администрации Астраханской области. С 2008 по 2010 год работал в должности заместителя председателя правительства Астраханской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям. С 2011 по 2014 год – заместитель председателя правительства Астраханской области – министр строительства и дорожного хозяйства Астраханской области.

В 2014 году Султанов назначен заместителем мэра – руководителем аппарата администрации города Астрахани. С октября 2014 года по 2016 год – советник губернатора Астраханской области. В сентябре 2016 года избран депутатом думы Астраханской области шестого созыва от партии "Единая Россия".