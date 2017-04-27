Астраханский губернатор назначил и.о. главы правительства области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Депутат астраханской областной думы, бывший министр строительства и дорожного хозяйства региона Расул Султанов назначен председателем областного правительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора.
"Да, назначили. Это депутат областной думы Расул Султанов. В прошлом он работал в правительстве Астраханской области, был министром строительства и дорожного хозяйства", — пояснил собеседник агентства.
Расул Султанов родился в 1973 году в Астрахани. Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности "Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности". Работал в управлении внешнеэкономических связей администрации Астраханской области. С 2008 по 2010 год работал в должности заместителя председателя правительства Астраханской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям. С 2011 по 2014 год – заместитель председателя правительства Астраханской области – министр строительства и дорожного хозяйства Астраханской области.
В 2014 году Султанов назначен заместителем мэра – руководителем аппарата администрации города Астрахани. С октября 2014 года по 2016 год – советник губернатора Астраханской области. В сентябре 2016 года избран депутатом думы Астраханской области шестого созыва от партии "Единая Россия".