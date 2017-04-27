В СПЧ призвали постепенно вносить поправки в избирательное законодательство

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил о необходимости заблаговременно менять избирательное законодательство, а не вносить существенные поправки непосредственно перед выборами.
"Я считаю, что нам нужно делать так, чтобы наше законодательство о выборах не менялось к выборам. В этом смысле я могу сослаться на одну из поправок к американской конституции, которая гласит, что конгресс может принять решение об увеличении зарплаты конгрессменов, но только эти изменения вступают в силу для следующего созыва конгресса, а не для действующего", — сказал Федотов в ходе круглого стола.
Он уточнил, что в случае с изменениями избирательного законодательства нужна аналогичная тактика: "мы должны заранее определить правила игры не на год вперед, а на десятилетие вперед".
Глава СПЧ также отметил, что ему нравится уже высказанная ранее идея создания в России избирательного кодекса. Он также считает нужной дальнейшую работу в формате подобного дискуссионного клуба, участники которого будут обсуждать проблемы избирательного законодательства и стремиться найти их решение.