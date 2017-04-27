Глава МИД Испании посетит Москву

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо в скором времени посетит Москву, заседание совместной российско-испанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдёт в мае, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очень скоро состоится визит в Москву моего коллеги — министра иностранных дел Испании, и параллельно мы наращиваем наше взаимодействие в ООН, тем более что в нынешнем году Испания была непостоянным членом Совета Безопасности", — сказал Лавров на встрече с председателем сената Испании Пио Гарсиа-Эскудеро Маркесом.

Лавров отметил, что страны предпринимают усилия для развития экономических, инвестиционных связей.

"Несмотря на не самую благоприятную международную конъюнктуру, тем не менее, на следующий месяц запланировано проведение очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", — добавил российский министр, отметив, что сейчас в стадии согласования находится ряд важных межправительственных соглашений.

Со своей стороны Гарсия-Эскудеро сказал, что позиция Испании, о которой она заявляет открыто, состоит в том, что очень важно поддерживать диалог между РФ и Евросоюзом, независимо от того, какие проблемы существуют, необходимо решать их.

"Наши отношения успешно развиваются, позиция Испания всегда была последовательная — надо поддерживать диалог. Также важны очень экономические отношения между Россией и Испанией, мы считаем, что мы должны поддерживать их на должном уровне и наращивать", — сказал он.