Глава СПЧ заявил о коммерциализации российской избирательной системы

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российская избирательная система коммерциализирована: чем больше имеющийся в распоряжении партии или кандидата бюджет, тем выше шансы пройти в представительный орган; для изменения ситуации нужно радикально изменить избирательную систему, в том числе механизмы предвыборной агитации, считает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В четверг Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина проводит круглый стол, посвященный вопросам изменения избирательного законодательства России. В рамках мероприятия эксперты КГИ представили свои предложения по доработке рассматриваемых сейчас Госдумой поправок в закон о выборах президента. Ранее эти предложения Аркадия Любарева и Андрея Бузина, которые также входят в экспертно-консультационную рабочую группу при председателе ЦИК России, были опубликованы на сайте Центризбиркома.

"Меня очень расстраивает то, что наша избирательная система коммерциализирована — увы, она построена таким образом, что чем больше у кандидата и политической партии денег, тем больше у нее шансов получить место в парламенте, в представительном органе власти. Мне кажется, это неправильно", — сказал Федотов в ходе круглого стола.

"Я вовсе не социалист, но все-таки для меня представляется естественным, когда побеждает программа и личность. Мне как избирателю важен человек и что он делает, а не сколько у него денег или сколько денег за ним стоит", — добавил глава СПЧ.

Правозащитник отметил, что это его мнение — своего рода "крик души".

"Но я все-таки надеюсь, что когда-нибудь этот крик души будет услышан, и мы сможем это изменить. Но это потребует действительно очень радикального изменения нашей избирательной системы, со всеми аспектами, с системой предвыборной агитации, все придется менять, если отказываться от этой коммерческой составляющей", — уверен Федотов.

Члены экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК России в середине апреля предложили перенести единый день голосования на третье воскресенье октября и увеличить сроки обжалования в суде итогов голосования и результатов выборов. Также они предложили по нескольким направлениям доработать законопроект, предполагающий отмену использования открепительных удостоверений в ходе выборов, чтобы исключить возможность многократного голосования.