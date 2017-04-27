Глава Хакасии отправил в отставку правительство республики

КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин отправил в отставку правительство региона в полном составе, а также заместителей министров, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Ирина Емельянова.

"Сегодня, выступая на сессии Верховного Совета республики, отчитываясь о своей работе перед депутатами, Зимин объявил о своем решении. По его словам, это непростое решение, таким образом он решил встряхнуть работу", — сказала Емельянова.

Она добавила, что в связи с отставкой готовится подробный комментарий.