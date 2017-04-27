Захарова: Россия не поддерживает кандидатов на выборах в зарубежных странах

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявления американских спецслужб о "вмешательстве России" в президентскую кампанию в США и заявила, что Москва не поддерживает кандидатов на выборах в зарубежных странах, в частности во Франции.
В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.
Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.