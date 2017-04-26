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Политика

СМИ узнали, когда планируется встреча Путина и Трампа

23:5226.04.2017
(обновлено: 23:58 26.04.2017)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПортреты президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Архивное фотоПортреты президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Первая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может состояться уже в конце мая в одной из европейских стран, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах двух государств.

Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МИД: Москва готова провести встречу Путина и Трампа
Ранее в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что лидеры двух стран встретятся на полях саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.

"Владимир Путин и Дональд Трамп могут увидеться еще до саммита G20, который состоится в июле в Гамбурге: по словам нескольких информированных источников… в госструктурах двух стран, Москва и Вашингтон сейчас ведут переговоры об организации российско-американской встречи в верхах в конце мая в одной из европейских стран", — сообщает издание.

Как уточняется, Трамп будет в Европе с 25 по 27 мая для участия в саммите НАТО в Брюсселе и саммите G7 в итальянской Таормине. После этого президент США может приехать в одну из третьих стран, куда прилетит и Путин, пишет "Коммерсант".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Independent: словам Трампа об ухудшении отношений с Россией верить не стоит
Как заявил газете один из информированных источников в госструктурах России, несмотря на сложности во взаимодействии Москвы и Вашингтона, контакты представителей кремлевской администрации и Белого дома по согласованию даты и места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа "ни разу не прерывались".

"Большая работа была проделана по линии помощника президента РФ Юрия Ушакова и ряда высокопоставленных дипломатов", — сказал собеседник.

Ранее посол Словении в Москва Примож Шелиго сообщил РИА Новости, что Любляна готова предоставить площадку для встречи Путина и нового президента США Дональда Трампа и ждет решения по этому вопросу Москвы и Вашингтона. Глава словенского МИД Карл Эрьявец до этого заявлял, что предложение об организации встречи в Словении передано российским официальным лицам, в частности с ней в декабре 2016 года был ознакомлен глава МИД России Сергей Лавров.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что уверен в нормализации отношений с Россией
Путин 10 февраля заявил, что не против провести встречу с Трампом в Словении. По его словам, Любляна может стать местом встречи лидеров России и США, но это зависит от целого ряда обстоятельств.

О готовности организовать встречу Трампа и Путина заявляла также премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. Кроме того, в СМИ появлялась информация о подготовке российско-американского саммита в Исландии, где в 1986 году прошла прорывная встреча лидеров США и СССР Рональда Рейгана и Михаила Горбачева, положившая начало завершению Холодной войны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения о переговорах по встрече в Исландии.

Путин 30 марта заявил, что был бы рад принять участие на саммите Арктического совета в Финляндии, где могла бы пройти его встреча с Трампом, отметив, что встреча может состояться и на полях G20.

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