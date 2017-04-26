В Белом доме рассказали, как собираются выстраивать отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США продолжат сотрудничать с Россией там, где их интересы совпадают, но будут противостоять ей в случае необходимости, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

"Мы намерены противостоять России там, где ее действия неприемлемы. Например, это касается ее поддержки режима (президента Сирии Башара) Асада", — сказал он журналистам.

Представитель Белого дома заявил в этой связи, что поддержка Россией и Ираном Асада способствует кровопролитию в Сирии.

В то же время, по его словам, Вашингтон "будет сотрудничать (с Москвой) там, где это возможно".

Одной из сфер для такого партнерства представитель Белого дома назвал борьбу с "Исламским государством" (ИГ)*.

Чиновник также подчеркнул, что США "не намерены отказываться от поддержки своих союзников в Европе".

"Мы также не собираемся отказываться от поддержке усилий наших союзников по НАТО, которые противостоят действиям России по подрыву альянса", — сказал он.

* Террористическая организация, запрещенная в России.