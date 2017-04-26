Иванов рассказал о шутке Путина про российские дрова для Германии

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии IV фестиваля Первозданная Россия в Москве

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии IV фестиваля Первозданная Россия в Москве

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала RT рассказал о том, как Владимир Путин в шутливой форме прокомментировал стремление Германии отказаться от поставок российского газа.

В ходе одного из визитов в ФРГ президент России, по словам Иванова, иронично высказался о возможности повсеместного использования возобновляемых источников энергии. "Ладно, российский уголь вам не нравится, российская нефть не нравится, газа вы не хотите. А что вы, дровами будете дома топить? Так ведь и дрова придется у России покупать!" — процитировал он Путина.

Сам политик выразил уверенность, что в обозримом будущем Германия не сможет заменить российский газ другими энергоносителями.

Ранее правительство ФРГ заявило, что в рамках концепции "энергетического поворота" к 2050 году страна откажется от нефти, газа и угля и перейдет на безуглеродное энергообеспечение. На сегодняшний день доля возобновляемых источников в общей структуре энергопотребления Германии составляет порядка 15%.