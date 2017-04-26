"Политический громоотвод": эксперт прокомментировал опрос о Медведеве

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Деятельность премьер-министра в политической системе России изначально является уязвимой и выполняет роль громоотвода, при этом негативный образ главы кабмина, сложившийся в общественном сознании, можно было бы исправить при помощи нового экономического и социального курса, заявили опрошенные РИА Новости политологи, комментируя данные опроса о работе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Громоотвод

По сообщениям РБК, "Левада-центр" приводит данные, согласно которым "определенно за" отставку Медведева выступают 18% респондентов, "скорее за" — 27%. Таким образом, как отмечает СМИ, почти 45% россиян в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства РФ. "Левада-Центра" провел опрос с 7 по 10 апреля. Исследование проводилось на дому методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что должность премьера "очень трудная работа", которая предполагает, что все шишки за недовольства россиян сыплются именно на него. "Так что я не знаю, о каком политическом рейтинге идёт речь. Просто человек изначально в имиджевой слабой позиции находится", — сказал политолог РИА Новости в среду.

Его коллега, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов также считает, что в системе России должность премьер-министра является громоотводом в значительной мере.

Политолог отметил, что на данный момент нет достаточно сильных кандидатов на пост премьера. "Я, честно говоря, не вижу такого назначения, которое стало бы перед выборами позитивным сигналом. Гипотетически такие назначения возможны", — сказал он.

"Но мне не кажется, что в нашей политической системе в ближайшее время может быть назначен сильный не технический, а политический премьер. Медведев таковым был, несколько теряя вес по ходу, но все равно оставаясь и сейчас оставаясь премьером достаточно сильным. Его сменщик будет скорее похож, наверное, как это можно ожидать, на технических премьеров 2000-х годов. А фигура технического премьера, она никакого позитивного сигнала электорату не пошлет перед выборами. Поэтому возникает вопрос — кто вместо?" — отметил Ремизов.

Мемы и стереотипы

Мухин отметил, что позиция президента РФ Владимира Путина состоит в том, чтобы не принимать кадровые решения под внешним давлением.

"Всем известно, что Владимир Путин никогда не принимает кадровых решений под влиянием так называемого общественного мнения. То есть на самом деле люди, которые это распространяют и обсуждают в том смысле, что правительство не пользуется доверием большинства населения, они, по сути, создают ситуацию, когда верховная власть, ну, в принципе, не может отправить премьера в отставку", — считает политолог.

По мнению Ремизова, в общественном сознании вокруг имени премьера сформировался комплекс негативных стереотипов. "То, что эти негативные мемы и стереотипы стали долгосрочным фактором и прочно осели в общественном сознании, приклеились к имени премьера — в этом можно быть уверенным. Это уже долгосрочный факт, не тот случай, когда поговорили и забыли", — считает политолог.

Но несмотря на то, что этот образ играет более значимую роль с точки зрения восприятия премьера, чем работа правительства, эксперт считает, что реальная экономическая, социальная политика могла бы исправить ситуацию. "Это могло бы быть связано с выработкой какого-то позитивно воспринимаемого обществом нового курса со стороны правительства, но скорее всего этого не произойдет. Мне не кажется, что уровень политической поддержки будет расти или восстанавливаться без специальных усилий", — пояснил Ремизов.