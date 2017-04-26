ГП предложила расширить контроль за расходами на бывших чиновников

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Генпрокуратура РФ предлагает распространить контроль за расходами на бывших чиновников, установив возможность взыскания с них имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции ведомства Александр Русецкий.

По его словам, Генпрокуратура выступила инициатором законодательных изменений, касающихся расширения перечня лиц, в отношении которых может осуществляться процедурный контроль.

"Предлагает распространить соответствующие требования не только на действующих служащих, но и на бывших, установив при этом возможность обращения в доход государства денежного эквивалента имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы", — сказал он на шестом Евразийском антикоррупционном форуме.

Представитель ведомства пояснил, что процедура контроля сейчас распространяется только на действующих чиновников, и как только прокуроры в ходе надзорных мероприятий выясняют, что доход не соответствует расходам, чиновники увольняются.