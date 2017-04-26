Путин примет руководителя канцелярии ЦК Компартии Китая

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду примет руководителя канцелярии ЦК Компартии Китая Ли Чжаньшу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент примет находящегося в Москве руководителя канцелярии ЦК Компартии Китая Ли Чжаньшу. Вы знаете, что между Россией и Китаем функционирует беспрецедентный механизм, диалоговый, — это общение между руководителем канцелярии ЦК КПК и руководителем администрации президента России, они обмениваются визитами. И в данном случае Ли Чжаньшу по приглашению руководителя администрации президента России Антона Вайно находится здесь", — рассказал Песков.

Он также отметил, что Вайно также отдельно проводит переговоры с китайской стороной, после чего руководитель канцелярии встретится с Путиным.