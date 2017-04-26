Совфед освободил Фридинского от должности главного военного прокурора

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совет Федерации освободил Сергея Фридинского от должности главного военного прокурора в связи с выходом на пенсию.

Согласно Конституции, именно верхняя палата утверждает назначение и отставки генерального прокурора и его заместителей, одним из которых и был Фридинский.

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман ранее отказался говорить о возможных претендентах на пост главного военного прокурора, пока Фридинский не будет освобожден от должности.

Сергей Фридинский занимал пост главного военного прокурора с июля 2006 года. Второго июня ему исполнится 59 лет, в органах прокуратуры он работал с начала 1980-х годов, пройдя путь от военного следователя в Красноярском гарнизоне.