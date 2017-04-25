Астраханский губернатор освободил от должности главу правительства региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин освободил от должности председателя регионального правительства Константина Маркелова, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.

"С сегодняшнего дня губернатор освободил Константина Маркелова от должности, исполняющий обязанности будет назначен чуть позже. Думаю, в течение суток губернатор определится с кандидатурой", — пояснил собеседник агентства.

Он не уточнил причины кадрового решения губернатора.